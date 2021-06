Khởi tố đối tượng F0 đe dọa công an làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch

Dân trí Không những không chấp hành kiểm tra giấy tờ, Quí còn ngang nhiên thách thức, đe dọa, lăng mạ công an làm nhiệm vụ, quay ngang xe máy không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an.

Sáng 13/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý, 31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/6, Nguyễn Văn Quý điều khiển xe môtô BKS: 19L5-8535 đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc. Tại chốt kiểm soát, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu Quý xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, Quý không những không chấp hành, ngược lại còn ngang nhiên thách thức, đe dọa đồng chí cán bộ Công an làm nhiệm vụ. Quý liên tiếp lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và quay ngang xe môtô không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

Với tinh thần kiên quyết trấn áp đối tượng, bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, Công an thành phố Bắc Ninh đã khống chế và đưa Quý về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, qua kiểm tra nhanh, Nguyễn Văn Quý dương tính với chất ma túy. Theo tài liệu, Quý là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thực hiện công tác phòng chống dịch, tổ công tác Công an thành phố Bắc Ninh đưa đối tượng Nguyễn Văn Quý đến Bệnh viện Quân y 110 xét nghiệm Covid -19 và cho kết quả dương tính.

Hiện Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp cơ sở khám chữa bệnh điều trị, quản lý Quý nhằm ngăn ngừa hành vi gây rối và khả năng lây lan dịch bệnh.

Ngay sau khi đối tượng Quý có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thành phố Bắc Ninh đã quyết định phong tỏa nơi cư trú của đối tượng, đồng thời tổ chức truy vết những người liên quan. Các thành viên trong tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc (nơi đối tượng Quý chống đối) phải cách ly theo qui định.

Bá Đoàn