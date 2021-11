Khởi tố chủ quán cơm làm lây lan dịch Covid-19 cho hơn 100 người

Dân trí Trong thời gian tỉnh Tây Ninh yêu cầu dừng mọi dịch vụ ăn uống, nữ chủ quán cơm bất chấp lệnh cấm, vẫn tiếp tục buôn bán và làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho hơn 100 người.

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh đang đọc quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/7, UBND tỉnh Tây Ninh đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid -19 theo Chỉ thị 16/CT-TTG trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ thị này, UBND tỉnh "yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống …".

Tuy nhiên, bà Đặng Thị Minh Hằng (chủ quán cơm Lộc đóng trên địa bàn khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh) không dừng việc kinh doanh quán ăn, không cho nhân viên nghỉ ở nhà mà vẫn tiếp tục buôn bán cùng với 5 nhân viên.

Đến ngày 7/9, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, lực lượng y tế phát hiện 2 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán cơm Lộc (do bà Hằng làm chủ) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Tây Ninh và các đơn vị chức năng đã tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ, xác định ban đầu có 8 trường hợp tiếp xúc gần là F1 trở thành F0, 2 trường hợp là F2 trở thành F0.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, từ ổ dịch tại quán cơm Lộc này đã phát hiện thêm 96 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 61 trường hợp F1 ở cộng đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng (chi phí điều trị, cách ly...).

Sơn Nhung