Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tiến Viên (SN 1978, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

"Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Viên và đã chuyển lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ", cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 1/4, anh N.D.V. (sinh sống ở xã Quỳnh Tân) trình báo cơ quan chức năng việc con gái của anh bị cha dượng hiếp dâm.

Đối tượng Lê Văn Tiến - cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ (Ảnh gia đình cung cấp).

Theo trình báo của anh N.D.V., anh và vợ cũ là chị L.T.H. ly hôn từ năm 2013. Sau ly hôn, con gái chung của hai người là bé N. (SN 2011, học lớp 6) ở với mẹ. Khi chị H. tái hôn với Lê Tiến Viên, bé N. sống cùng mẹ và cha dượng.

Ngày 19/3, sau khi nghe con gái kể về việc nhiều lần bị cha dượng giở trò đồi bại, V. đã dẫn con gái đến Công an xã Quỳnh Tân để tố cáo hành vi đồi bại của Lê Tiến Viên.

Liên quan đến vụ việc này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã có công văn gửi Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị xác minh tin báo liên quan hành vi xâm hại tình dục trên địa bàn xã Quỳnh Tân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đề nghị Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ. Nếu sự việc đúng như tố cáo, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tiếp cận cháu N., hỗ trợ tâm lý trong quá trình giải quyết vụ việc.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản thông báo đến Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, đã tiến hành điều tra, xác minh. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có căn cứ xác định: Lê Tiến Viên đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. 2 lần từ ngày 19/9/2023 đến đầu tháng 11/2023.

Tại thời điểm Viên thực hiện hành vi giao cấu, cháu N. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Lê Tiến Viên đã phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xét thấy thẩm quyền điều tra vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.