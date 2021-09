Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Dân trí Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự.

Ngày 17/9, Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Dẽ (sinh năm 1962) - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự.

Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Ông Dẽ bị bắt vì có sai phạm liên quan đến Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Trước đó vào tháng 8/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức cảnh cáo

Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định, với cương vị là Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Sau đó, vào 11/2020 ông Dẽ được cho nghỉ công tác, chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Nhiều dự án đã "băm nát" núi Chín Khúc ở tỉnh Khánh Hòa.

Cũng liên quan đến Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, vào tháng 6/2021, hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh đã bị khởi tố để điều tra về cùng tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" .

Trung Thi