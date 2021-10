Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khải Tín

Dân trí Ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 18/10, nguồn tin Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (trụ sở 15 Nguyễn Phan Chánh, Phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Việc bắt ông Hưng là để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan CSĐT khởi tố ông Tống Phước Hoàng Hưng sau thời gian dài xác minh, điều tra và qua giải quyết đơn tố cáo của người dân.

Ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CTV).

Công ty CP Tập đoàn Khải Tín chuyên về kinh doanh bất động sản. Được biết, công ty này từng bị các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt nhiều lần về việc quảng cáo sai sự thật, "vẽ" các dự án "ma" để mời chào khách hàng mua đất.

Cụ thể, "dự án" Eco Lake (tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) với diện tích hơn 9.000 m2 được Công ty CP Tập đoàn Khải Tín "vẽ" ra và bán 71 lô đất cho khách hàng. Nhiều người dân đã đặt cọc tiền, thậm chí có người còn thanh toán 100% tiền đất. Nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện không có dự án nào mang tên Eco Lake.

Công ty này cũng "biến" dãy nhà ở riêng lẻ tại lô đất 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) thành dự án bất động sản cao cấp "Vạn Xuân Compound" khiến nhiều người dân hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà.

Tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt Công ty này 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật.

Dự án bất động sản Park Hill Villas - một trong các "dự án ma" được Công ty CP Tập đoàn Khải Tín "vẽ" ra để bán cho khách hàng (Ảnh: CTV).

Mới đây nhất, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín cũng "vẽ" lên dự án bất động sản Park Hill Villas (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy) để bán đất. Qua kiểm tra, không có dự án nào như trên mà chỉ có lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt Công ty CP Tập đoàn Khải Tín 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra sự việc và những người liên quan, cũng như làm rõ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín.

Đại Dương