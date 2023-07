Khởi tố bảo mẫu liên quan cái chết của bé trai 7 tháng tuổi ở Hà Nội

Ngày 5/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Uyển Vân (27 tuổi) về tội Vô ý làm chết người. Vân không bị bắt tạm giam vì đang nuôi con nhỏ, tuy nhiên bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vân là bảo mẫu, từng bị một phụ huynh tố cáo có trách nhiệm liên quan đến cái chết của một bé trai 7 tháng tuổi.

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau khi ở với bảo mẫu (Ảnh: Bích Hằng).

Trước đó, như đã đưa tin, mẹ của bé trai - chị N.B.H. (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị ốm nặng không thể trông con nên liên hệ thuê Chu Uyển Vân trông con trai đêm 9/1. Trước khi gửi con trai cho bảo mẫu, chị H. khẳng định con hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn uống tốt.

Sáng hôm sau, chị H. được người bảo mẫu thông báo con trai chị bị sặc sữa, phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé sau đó đã tử vong.

Chị H. phát hiện nhiều điểm nghi vấn rằng Vân đã nói dối và che giấu nguyên nhân làm con trai chị qua đời.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tang lễ cho con trai, chị H. đã cầu cứu mạng xã hội, gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.