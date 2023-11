Khởi tố 4 "quái xế" ném vỏ chai vào người đi đường

Ngày 23/11, Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lâm Nhật Anh (SN 2006), Phan Duy Khánh (SN 2007), Hoàng Văn Tuyên (SN 2007), Nguyễn Anh Hiếu (SN 2007, cả 4 đều ở Tuyên Quang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 10/10, 4 người này phóng xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Cả nhóm sử dụng các vỏ chai bia bằng thủy tinh ném vào các cơ sở kinh doanh và người đi đường, gây nguy hiểm cùng tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.