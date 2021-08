Khởi tố 4 con nghiện gây ra 15 vụ trộm dây cáp tại các trạm phát sóng

Dân trí Cơ quan công an cho biết, cả đối tượng tượng Hiền, Hoài, Tình, Hà đều là những người nghiện, nhóm đối tượng đã 15 lần trộm dây cáp tại các trạm phát sóng trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Bảo Nam).

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự "Hoàng Văn Hiền, cùng đồng phạm, phạm tội trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Trung tâm, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào ngày 22/8/2021" và "Nguyễn Văn Tình, cùng đồng phạm, phạm tội trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào tháng 8/2021".

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Hoàng Văn Hiền (sinh năm 1992), Hoàng Văn Hoài (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1990, cả 4 đều trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên), để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các công văn trao đổi của Trung tâm Viễn Thông Văn Yên - VNPT Yên Bái, Công an Văn Yên nhận thấy thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Văn Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp dây cáp tại các trạm phát sóng (BTS) di động, gồm 7 vụ tại BTS Mobifone, 6 vụ tại BTS Viettel và 2 vụ tại BTS Vinaphone, với tổng trị giá tài sản bị trộm cắp là 76,7 triệu đồng.

Đến ngày 24/8/2021, Công an huyện Văn Yên đã xác định được 2 nhóm, gồm 4 đối tượng đã nêu trên.

Cơ quan công an cho biết, cả 4 đối tượng này đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Trong đó Hoàng Văn Hiền có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Hà có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 25/8/2021, Công an huyện Văn Yên đã triệu tập các đối tượng Hoàng văn Hiền và Hoàng Văn Hoài để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra xác định Hiền và Hoài đã có 4 lần trộm cắp tài sản tại trạm phát sóng Viettel xã Nà Hẩu, trạm BTS xã Yên Hợp, Đại Sơn, An Thịnh, đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Còn đối với Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Hà, các đối tượng đã thừa nhận 11 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các trạm phát sóng BTS trên địa bàn huyện đem bán lấy tiền.

Hiện Công an huyện Văn Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Văn Yên