Khởi tố 4 bị can trong vụ gia đình đánh con dâu cũ để "trừ tà"

Chiều 9/6, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với các bị can trong vụ gia đình chồng đánh đập dã man con dâu cũ ở Phan Thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khám xét nơi ở của bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi), Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi), Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình), và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi) về tội Giữ người trái pháp luật. Trong đó 2 bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét tại tại căn biệt thự trên đường Bàu Me và căn nhà biệt lập trong khu đất ở đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Hôm 18/4, chị T.T.B.D. (33 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, trình báo việc từ tháng 3 đến ngày 15/4, chị bị chồng cũ và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên đánh đập gây thương tích.

Theo trình bày của chị D., cuối tháng 12/2023, chị D. và chồng ly hôn, nhưng chị D. vẫn ở lại nhà chồng tại phường Phú Thủy để chăm sóc 3 người con. Sau đó gia đình chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho chị D. tự ý ra ngoài.

Trong thời gian này, chị D. bị chồng cũ và một số người thân trong gia đình chồng nhiều lần dùng tay chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập khắp nơi trên cơ thể... Theo chị D., nguyên nhân chị bị người nhà chồng cũ đánh đập là để... trừ tà.

Đến ngày 18/4 khi được cho về nhà mẹ ruột ở xã Phong Nẫm (TP Phan Thiết) để lấy giấy tờ, chị D. cùng gia đình đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Theo các giấy tờ của bệnh viện mà chị D cung cấp, chị D. bị xuất huyết kết mạc mắt 2 bên, bầm 2 cẳng bàn tay, mặt trong 2 đùi; sưng bầm sống mũi và nhiều thương tích ở vùng kín, gãy cung trước xương sườn số 7, số 8, gãy xương chính mũi...