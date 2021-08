Khởi tố 3 nghi phạm dùng dao chém nam thanh niên tử vong

Dân trí Sau khi dùng dao chém anh Nhàn tử vong, 3 nghi phạm mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Được sự vận động của cảnh sát, một ngày sau, cả 3 nghi phạm đã ra đầu thú.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Trần Công Mỹ, Nguyễn Thanh Nhật Duy (cùng 24 tuổi), Trịnh Huệ (17 tuổi, cùng ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) về tội giết người.

3 nghi phạm của vụ án (Ảnh: CTV).

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Mỹ làm thợ cơ khí cho Lưu Văn Quốc (SN 1991, trú xã Quế Xuân 2). Trong quá trình làm việc, giữa Mỹ và Quốc phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần xảy ra xô xát.

Tối 17/8, Mỹ ngồi nhậu với Duy và Huệ tại địa bàn xã Quế Xuân 2. Trong lúc nhậu, Mỹ nhớ lại mâu thuẫn với Quốc nên ấm ức, gọi điện cho Quốc đến cầu Tám Thiên tại thôn Hòa Mỹ (xã Quế Xuân 2) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Quốc đã gọi điện cho Nguyễn Hữu Nhàn (SN 1991, trú thôn Hòa Mỹ) cùng đến để "giúp sức" cho Quốc.

Tại đây, 2 nhóm sử dụng hung khí đuổi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Mỹ cầm con dao chém trúng cổ Nhàn ngã gục tại chỗ. Gây án xong, Mỹ cùng đồng bọn mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương gây mất máu nhiều nên Nhàn đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người chính là Mỹ, Huệ và Duy.

Sau khi được vận động, khoảng 16h ngày 18/8, cả 3 nghi phạm liên quan đến vụ án đã đến cơ quan Công an huyện Quế Sơn trình diện. Sau đó, Công an huyện Quế Sơn đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công Bính