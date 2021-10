Khởi tố 2 đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng

Dân trí Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng (31 tuổi) và Tùng (26 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng và Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp). Thông tin trên được đại diện Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) xác nhận với PV Dân trí vào tối ngày 7/10. Theo điều tra của công an, để có tiền chơi game, ngày 3/8/2021, Vũ Mạnh Hùng (31 tuổi, trú tại xã Thượng Bằng La, Văn Chấn, Yên Bái) đã lừa tiền của H.M.Q. (26 tuổi, trú tại Văn Chấn, Yên Bái), bằng cách dụ dỗ Q. góp tiền để cho vay vốn. Sau đó, Q. đồng ý và chuyển tiền cho Hùng qua ứng dụng trên điện thoại di động. Sau khi lấy được tiền của Q., Hùng tiếp tục nhắn tin nói với Q. rằng, Q. đã chuyển tiền nhầm cho người khác, vì "Hùng đã bị mất tài khoản Zalo". Hùng nói với Q. rằng, nếu muốn lấy lại được số tiền trên thì phải tiếp tục chuyển tiền cho Hùng, để Hùng nhờ người đi tìm kẻ lừa đảo ở Bắc Giang. Lúc này, Q. đồng ý và tiếp tục chuyển khoản cho Hùng. Đến ngày 26/8, khi Q. đòi Hùng số tiền lãi mà trước đó cả 2 đã thỏa thuận góp vốn chung, thì Hùng nói rằng bản thân đang bị Công an huyện Văn Chấn điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi" và bảo Q. phải chuyển thêm tiền để lo lót chạy tội. Tiếp đó, ngày 27/8, Hùng tiếp tục nói dối Q. rằng, kẻ mà Hùng thuê đi tìm đối tượng lừa đảo ở Bắc Giang đã bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt vì hành vi đánh nhau, đồng thời Hùng yêu cầu Q. phải có trách nhiệm, lo lót tiền để đưa người đó ra. Lúc này, Q. tin và tiếp tục chuyển khoản cho Hùng. Đến ngày 7/9, Hùng rủ thêm Phạm Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) mua sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo mới để tiếp tục nhắn tin đe dọa, lừa tiền của Q. Hai đối tượng Hùng và Tùng đã giả danh cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn và Cán bộ Công an huyện Văn Chấn để đe dọa rằng, Q. đang bị liên quan tới người phạm tội về "ma túy", sau đó cả 2 yêu cầu Q. phải chuyển tiền để "chạy chọt" nếu muốn thoát tội. Do tâm lý sợ hãi nên Q. đã tin và nghe theo chuyển tiền vào các số tài khoản khác nhau theo sự chỉ dẫn của các đối tượng. Sau khi chuyển tiền nhiều lần mà vẫn bị hai đối tượng tiếp tục nhắn tin đe dọa, Q. nảy sinh nghi ngờ nên đã trình báo sự việc tới Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Văn Chấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã triệu tập Hùng và Tùng lên cơ quan công an để tiến hành làm việc. Tại đây hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua khai nhận, tổng số tiền mà Hùng và Tùng đã chiếm đoạt của H.M.Q. là hơn 170 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Chấn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng và Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Văn Yên