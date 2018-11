Nữ trung tá Công an và "hành trình" truy tìm thủ phạm phá két sắt trộm 2,5 tỷ

Phú Thọ:

Trước đó, sáng 28-10, ông N.Q.T (Giám đốc Công ty V.T) đến văn phòng làm việc thì phát hiện cửa phòng mình có dấu hiệu cạy phá. Kiểm tra phòng làm việc ông V phát hiện chiếc két sắt trong phòng bị phá bung, toàn bộ số tài sản hơn 2,5 tỷ đồng đã biến mất, ông V đã lên Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Cao Thị Thắm (Phó trưởng Công an quận Tân Phú) cùng tổ công tác xuống hiện trường thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường mọi thứ trong phòng đều không có dấu hiệu xáo trộn, riêng chiếc két sắt đặt ở góc phòng bị phá bung phần nóc két sắt. Xác định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, Trung tá Thắm đã chỉ đạo tổ công tác thu thập các dấu vết bất thường và tập trung vào các đối tượng cộm cán trên địa bàn mình quản lý.

Những hình ảnh từ camera của công ty cũng được trích xuất hiển thị hình ảnh 2 đối tượng lạ mặt, tuy nhiên hình ảnh mờ khó nhận diện nhân dạng. Một số camera của các công ty nhà dân gần đó cho thấy 2 đối tượng đi trên một xe máy, trùm kín đầu lãng vãng xe máy trước công ty V.T. Hai nghi can này dựng xe máy và leo rào vào trong công ty.

Hai đối tượng trộm phá két sắt

Trung tá Thắm cử nhiều tổ công tác xuống địa bàn, làm việc sàng lọc nhiều đối tượng trong danh sách “đen” và một manh mối nhỏ xuất hiện. Thời gian gần đây đối tượng T “Nam Định” thường có một số đàn em lui tới nhà nhưng từ khi vụ trộm xảy ra không thấy 2 đàn em của T là đâu nữa.

Bằng kinh nghiệm phá án nhiều năm, Trung tá Thắm nhận định, 2 nghi can này có thể tham gia vào vụ trộm tại công ty V.T. Qua công tác nắm tình hình được biết 2 nghi can này là Trần Văn Tịnh (26 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Đức Thắng (18 tuổi, quê Hà Nam, cùng tạm trú Tân Phú) từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” đã rời Tân Phú về quê.

Với tình tiết trên, Trung tá Thắm tin chắc 2 nghi can này sau khi “khoắng” mẻ lớn đã tìm cách trốn về quê để cho mọi chuyện qua đi sẽ quay trở lại TP Hồ CHí Minh. Nhân thân của 2 nghi can nhanh chóng được cập nhật truy xét.

Đúng như dự đoán của Trung tá Cao Thị Thắm, tối 7-11, nguồn tin từ trinh sát báo về, 2 nghi can này đang trên đường từ miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh nên Trung tá Thắm chỉ đạo tổ công tác có mặt tại các bến xe, nhà ga và sân bay để kịp thời phát hiện khống chế 2 nghi can.

Một tổ công tác lần theo dấu vết và phát hiện sau chuyến đi xuyên đêm, sáng 8-11, 2 nghi can đang say giấc trong một khách sạn trên đường Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận). Tổ công tác lập tức áp sát phá cửa khống chế 2 nghi can đưa về trụ sở.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó sau nhiều ngày điều nghiên, Tịnh và Thắng đã lên kế hoạch đột nhập vào công ty này phá két sắt trộm tài sản. Sau khi trộm được số tài sản lớn, 2 đối tượng quyết định rời TP Hồ Chí Minh chờ mọi việc yên ắng sẽ quay lại.

Khám xét nơi 2 đối tương tạm trú, Công an quận Tân Phú thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm. Công an quận Tân Phú nghi ngờ 2 đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác nên mở rộng điều tra vụ án.

Với kinh nghiệm nhiều năm phá án, Trung tá Cao Thị Thắm và các đồng đội đã nhanh chóng giải mã các tình tiết trong vụ trộm, khám phá và bắt giữ 2 đối tượng.

Theo Anh Thư

Công an nhân dân