Khen thưởng công an trong vụ bắt bác sĩ, người giữ xe thu tiền tiêm vắc xin

Dân trí Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng lực lượng bắt giữ bác sĩ, nhân viên giữ xe Trung tâm Y tế móc nối tiêm vắc xin cho hàng chục người không thuộc đối tượng ưu tiên, thu lợi bất chính.

Lãnh đạo Công an tỉnh đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và thưởng đột xuất 6 triệu đồng đến 3 cán bộ chiến sĩ và tập thể Công an thị xã Tân Uyên (Ảnh: CA Bình Dương).

Ngày 8/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và thưởng đột xuất 6 triệu đồng đến 3 cán bộ chiến sĩ và tập thể Công an thị xã Tân Uyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, để tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 52 người không thuộc đối tượng ưu tiên, thu lợi bất chính, xảy ra tại Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Tân Uyên.

Theo công an Bình Dương, thực hiện Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lúc dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Tân Uyên phát hiện Lê Văn Thắng (24 tuổi , quê Đồng Tháp, giữ xe của TTYT thị xã Tân Uyên) đã ra giá tiêm vắc xin cho 17 người dân (600.000 đồng/người).

Ngày 24/8, Thắng tự ý mở cổng sau của TTYT thị xã Tân Uyên cho 10 người dân (còn 7 người chưa kịp đến) đi vào trong để được tiêm vắc xin. Khi Thắng đang nhận 10,2 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Thắng (phải) khi đang giữ xe tại Trung tâm Y tế TX Tân Uyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã móc nối với Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, Bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của TTYT thị xã Tân Uyên) để ra giá và tiêm vắc xin cho 42 người với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng. Số tiền thu được cả 2 chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Tân Uyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"; Nguyễn Thái Hiệp về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Trung Kiên