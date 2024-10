Khen thưởng công an phá đường dây cá độ hơn 200 tỷ đồng, có vũ khí "nóng"

Ngày 7/10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trao tặng bằng khen cho Công an tỉnh Quảng Nam vì những thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và 4 cá nhân thuộc hai đơn vị này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen đến Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Những tập thể và cá nhân này đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến 200 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Như Dân trí thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Phạm Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Quang, Dương Hồ Vũ Em, Nguyễn Trọng Tấn và Nguyễn Quốc Cường. Các đối tượng này bị cáo buộc tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Văn Vĩnh đã liên hệ với một đối tượng ở nước ngoài để lấy tài khoản cá cược và tổ chức cá cược bóng đá. Từ tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới và giao cho các đồng phạm quản lý, tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn tham gia cá cược.

Các đối tượng trong vụ án (từ trái qua phải) Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn Quang và Dương Hồ Vũ Em (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Các đối tượng đã sử dụng các phương thức tinh vi, thông qua website cá cược và các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc và tổ chức đánh bạc. Từ đầu năm đến nay, tổng số tiền giao dịch đã vượt quá 200 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 9 điện thoại di động, một máy tính xách tay, 12 triệu đồng, hơn 7.000 trang tài liệu và nhiều đồ vật liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh này và các đơn vị nghiệp vụ trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.