Khám xét phòng quyền Trưởng phòng Kiểm định, phát hiện 2 cọc tiền

Như đã đưa tin, cách đây 3 ngày, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Trần Anh Quân (60 tuổi), quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh (47 tuổi), Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc (57 tuổi), chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Việc khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can nói trên là diễn biến mới của quá trình Công an TPHCM phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an một số địa phương mở rộng điều tra các vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Liên quan vụ án này, trước đó, sáng 28/12/2022, tại Hà Nội, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới. (Ảnh: CAND).

Tại phòng của bị can Quân, khi kiểm tra hàng chục chồng hồ sơ, tài liệu trên bàn, dưới gầm bàn, trong các tủ…, cơ quan Công an cũng đã phát hiện một chiếc cặp da màu nâu, cũ kỹ, đã mốc meo và khóa lại.

Nghi vấn bên trong có tài liệu quan trọng, dưới sự chứng kiến của cán bộ lãnh đạo Phòng chuyên môn tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các cán bộ điều tra đã mở chiếc cặp bí ẩn, phát hiện hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng, mới tinh, nguyên seri cất bên trong, cùng một số vật dụng khác. Rất có thể số tiền này đã bị quyền Trưởng Phòng Đăng kiểm xe cơ giới Trần Anh Quân "bỏ quên" thời gian khá lâu…

Lực lượng chức năng phát hiện những cọc tiền mới tinh, nguyên seri trong chiếc cặp cũ tại phòng ông Quân. (Ảnh: CAND).

Về các sai phạm cụ thể của Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh và Phạm Đức Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã nhận tiền hối lộ để bỏ qua sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm. Tại phòng Kiểm định xe cơ giới cũng có hệ thống màn hình máy tính theo dõi camera giám sát một số trung tâm đăng kiểm, nhưng hệ thống này "lắp cho có", không có người quản lý, điều hành và chưa ghi nhận bất kỳ một biên bản xử phạt nào qua việc giám sát camera...

Với chiến công nói trên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã có Thư khen Công an TPHCM.

Ông Ngọc cũng đề nghị đề nghị Công an TPHCM phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ vụ án và tiếp tục xác minh, đấu tranh, phát hiện hành vi tương tự để xử lý theo quy định pháp luật.

Về sai phạm của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đến nay Cơ quan điều tra Công an TPHCM, Bắc Ninh, Bắc Giang,... khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng. Vụ án này vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Các Trung tâm đăng kiểm nói trên đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế, các phụ tùng không đảm bảo quy chuẩn.

"Chẳng hạn, xe vào kiểm định lốp mòn quá thì thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận khác, chỉ nộp tiền xong là đảm bảo tiêu chuẩn. Các đối tượng sử dụng phần mềm để can thiệp vào hệ thống đăng kiểm nhằm thay đổi các thông số kiểm định và tính chất vi phạm. Ví dụ, trong máy tính có 2 đầu đọc thì chỉ cắm 1 đầu, còn bỏ 1 đầu, như vậy xe vẫn đạt tiêu chuẩn", ông Xô nói.

Với các thủ đoạn này, các đối tượng đã cấp hàng vạn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới, và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ông Xô cho biết thêm, một số trung tâm đăng kiểm còn không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập, lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của Chính phủ về dịch vụ xe cơ giới.

"Ví dụ, quy định phải có 3 kiểm định viên thì có trung tâm không có một ai. Thậm chí có giám đốc một trung tâm kiểm định không viết được, không biết chữ, không đọc được. Hỏi ra người này khai mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm. Đó là Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D Nhà Bè", ông Xô dẫn chứng.

Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, những hành vi như trên làm cho việc giám sát chất lượng, số lượng phương tiện an toàn giao thông bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng. Hành vi này còn xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, gây thiệt hại tài sản cho người dân, gây dư luận xấu cho xã hội, gây nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân.

"Chúng tôi coi những hành vi trên là những "virus Việt Á" trong lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông. Bộ Công an đang tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn virus này trên phạm vi toàn quốc. Số bị can chắc sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới", ông Xô cảnh báo.