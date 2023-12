Khám xét đồng loạt 6 "ổ tín dụng đen" tại nhiều thành phố, bắt giữ 41 người

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 14/12, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều nhóm, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo cho vay tiền qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Lực lượng công an xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, quy mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng...

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/9, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định 3 nhóm đối tượng (tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng) cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây tội phạm. Đường dây có hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay, trong đó đã làm rõ 160 đối tượng.

Khi giới thiệu vay tiền thành công, các cộng tác viên được hưởng 15-20% số tiền vay.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM thành lập 5 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong đó có 1 đối tượng tại thành phố Lào Cai, 14 đối tượng tại Hà Nội, 22 đối tượng tại thành phố Đà Nẵng, 4 đối tượng tại TPHCM.

Vật chứng thu giữ gồm 42 máy tính, 65 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều công cụ phương tiện khác.

Công an cũng tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm). Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc đấu tranh khám phá thành công chuyên án trên đã kịp thời ngăn chặn tội phạm "tín dụng đen", đặc biệt trong dịp lễ, Tết Nguyên đán 2024.

Tống Huệ - Thanh Tuấn