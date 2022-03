Kẻ khống chế Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bị khởi tố tội giết người

Ngày 4/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/2, Nguyễn Văn Hồng từ Hải Phòng đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (địa chỉ tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) tìm người nhà đang điều trị tại đây.

Đến bệnh viện, Hồng có biểu hiện không bình thường, dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của ông Nguyễn Hữu H. (SN 1968, nhân bảo vệ của bệnh viện), khiến nạn nhân nguy kịch, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Bước đầu, các bác sĩ xác định, ông H. bị thương tích ở vùng ngực trái, rách cơ hoành trái.

Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Hồng tiếp tục xông vào phòng làm việc của ông Ngô H.L. (SN 1962, trú tại Thượng Thanh, Long Biên), Giám đốc Bệnh viện. Đối tượng chốt cửa, khống chế vị này; đồng thời có hành động quá khích, đập phá đồ đạc trong phòng giám đốc.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Được biết, Nguyễn Văn Hồng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng có biểu hiện không bình thường về lời nói, không kiểm soát được hành vi, có biểu hiện tâm thần. Năm 2020, đối tượng đã tự đốt nhà mình.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.