Kế hoạch xuất cảnh bất thành của nghi phạm cướp ở Sacombank TPHCM

Liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở TPHCM, Công an TPHCM đến nay đã bắt giữ 3 nghi phạm, làm rõ thủ đoạn cũng như phương thức gây án.

Từng nhắm vào ngân hàng khác ở Bình Dương

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, cho biết, 3 nghi phạm Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) quen biết nhau trên hội "Những người vỡ nợ". Sau đó, họ bàn nhau và lên kế hoạch cướp ngân hàng, tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài.

Mỹ và Lợi sau đó lên mạng mua 2 khẩu súng, một chiếc xe máy và sơn lại màu xe, còn Tuyền thuê một chiếc ô tô để phục vụ quá trình gây án.

Clip ghi lại cảnh các đối tượng cướp ngân hàng Sacombank ở TPHCM

Các nghi phạm đi khảo sát các ngân hàng, tiệm vàng để ra tay. Chúng nhắm đến một ngân hàng ở Bình Dương, nhưng sau đó bỏ ý định vì ngân hàng này có đông bảo vệ và khu vực đông dân cư.

Sau đó, nhóm này sang khu vực Hóc Môn và chọn chi nhánh Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, để cướp. Trước khi thực hiện, nhóm này theo dõi chi nhánh ngân hàng trên trong vòng 2 ngày để nắm được thời gian hoạt động của nhân viên và xe chở tiền.

Sáng 24/10, Mỹ và Lợi chạy xe máy đến ngân hàng, sử dụng một khẩu súng tự chế và một khẩu súng nhựa, uy hiếp bảo vệ và nhân viên. Sau khi cướp 3,8 tỷ đồng, hai nghi phạm tẩu thoát được khoảng 2km thì đốt xe, lên ô tô của Tuyền chờ sẵn rồi cùng nhau bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành.

Số tiền chiếm đoạt được, nhóm này chia làm 3 phần, Mỹ được 1,5 tỷ đồng, Lợi được 1,3 tỷ đồng còn Tuyền được 1 tỷ đồng. Sau đó, các nghi phạm lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Bị bắt khi đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, việc truy xét các nghi phạm gặp nhiều khó khăn bởi nhóm này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Các nghi phạm không quen biết nhau, thậm chí không biết tên thật và nơi ở của nhau. Đồng thời, chúng sử dụng số điện thoại "rác", sau khi gây án thì tắt máy, hủy điện thoại và sử dụng mạng Telegram để liên lạc.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm bắt bằng được nhóm cướp này, Công an TPHCM đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành để truy bắt.

Chỉ sau 22 giờ gây án, cảnh sát đã xác định được nghi phạm Nguyễn Ngọc Mỹ đang có ý định xuất cảnh ra nước ngoài. Một tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo đã mật phục tại sân bay Tân Sơn Nhất, bắt giữ Mỹ khi người này đang xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng (bìa trái), chỉ đạo bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thiên Lâm).

Sau đó, một tổ công tác khác đã bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi nghi phạm này đang ở khu vực cửa khẩu ở Long An để chuẩn bị xuất sang Campuchia. Riêng Nguyễn Thị Bích Tuyền bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở quận Tân Phú.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết trước khi bị bắt, nhóm này có ý định lẩn tránh đi một thời gian. Sau khi yên ổn, chúng sẽ tụ họp lại để tiếp tục đi cướp tiệm vàng, ngân hàng, biệt thự nhà dân. Thậm chí, trong tin nhắn của nhóm này thể hiện họ rất manh động như trói, dán băng keo nạn nhân để cướp tài sản.

Qua vụ việc này, Công an TPHCM khuyến cáo các ngân hàng, tổ chức tín dụng nâng cao năng lực bảo vệ, tăng số lượng lên 6-8 người nhằm quyết liệt bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân.

Ngoài ra, khi xảy ra vụ việc, người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời truy bắt nghi phạm, thu hồi được tài sản cho bị hại.