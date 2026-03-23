Kẻ giết người bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 23/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Thường Tín vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Vương Quốc Bình (36 tuổi, quê xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; nay là phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội Giết người.

Theo Công an TP Hà Nội, Bình bị xác định liên quan vụ án giết người xảy ra năm 2016 tại khu vực huyện Phúc Thọ cũ, TP Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Quốc Bình về tội Giết người. Tuy nhiên sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sang Trung Quốc.

Vương Quốc Bình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 17/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Bình.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thường Tín phát hiện Bình đã về nước và xuất hiện tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 19/3, Công an xã Thường Tín phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Công an xã Thường Tín đã bàn giao Vương Quốc Bình cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.