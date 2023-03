In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng.

Bộ Công an cho biết đây là động thái mới trong quá trình điều tra vụ án hình sự Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Móng cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân), Kiều Thị Thúy (kế toán Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển), Đỗ Thị Hạnh và Nguyễn Thị Ngữ về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.