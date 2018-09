Huy động 200 người truy bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm

Sơn La

Trưa ngày 4/9, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở xã Tô Múa, huyện Vân Hồ vào tối 2/9, khi đối tượng đang lẩn trốn tại bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, Sơn La.

“Lực lượng chức năng đang tiến hành di lý đối tượng về công an huyện Vân Hồ rồi di chuyển luôn lên công an tỉnh Sơn La. Nghi phạm bước đầu được xác định không phải là người trên địa bàn xã Tô Múa”, Đại tá Trực thông tin.

Chiếc điện thoại của nạn nhân bị rơi lại tại hiện trường.

Cũng theo chia sẻ của Đại tá Phạm Văn Trực, ngay sau khi tiến hành điều tra, xác định đây là một vụ trọng án, trực tiếp lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ cùng với Trưởng Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra, huy động khoảng 200 người (bao gồm cả người dân và cán bộ Công an, cảnh sát) truy tìm hung thủ gây án. Đến khoảng 10h sáng nay (4/9), nghi phạm bị bắt cách hiện trường gây án khoảng 20km.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 2/9, ông N.X.T làm nghề xe ôm đi đến đoạn đường trên của xã thì bị một đối tượng lạ mặt sát hại, cướp xe máy.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Tô Múa đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện đến điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong, trên người dính nhiều vết thương, bên cạnh là chiếc điện thoại. Chiếc xe máy của nạn nhân đã không thấy tại hiện trường, đến 3h sáng nay thì lực lượng chức năng tìm thấy xe máy của người xấu số cách hiện trường khoảng 15km.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trần Thanh