Hơn 30 khách cố thủ trong quán karaoke ở Hà Nội

Dân trí Khi công an kiểm tra quán karaoke của Đỗ Thu Hà, người phụ nữ này chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho hơn 30 khách trốn lên các tầng trên.

Ngày 24/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1977, trú tại phường Trung Tự, Đống Đa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Đỗ Thu Hà.

Theo điều tra, từ năm 2015, Hà có thuê nhà tại 82 Phạm Ngọc Thạch để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Linh Dương. Do để xảy ra nhiều tồn tại, sai phạm, năm 2017, cơ sở của Hà đã bị UBND quận Đống Đa yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh và Công an quận Đống Đa thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Dù cơ sở kinh doanh của Hà đã nhiều lần bị xử phạt, thậm chí có nhân viên của quán bị bắt về tội "Môi giới mại dâm", song nữ chủ quán này vẫn tổ chức cho cơ sở hoạt động "chui", thách thức các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường Trung Tự và Công an phường Trung Tự đã tuyên truyền, yêu cầu Hà ký cam kết không kinh doanh. Tuy nhiên, Hà vẫn đón khách đến hát và chỉ đạo nhân viên không được mở cửa khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Khoảng 20h30 ngày 9/7, Công an quận Đống Đa phối hợp với lực lượng chức năng phường Trung Tự kiểm tra quán karaoke Linh Dương vì phát hiện quán cho khách đến hát karaoke, vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Lúc này, Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho khách trốn lên tầng 7.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa, Hà và nhân viên không chấp hành, cố thủ ở bên trong. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Công an quận Đống Đa đã vào được bên trong để kiểm tra, phát hiện tại tầng 1 có 8 khách, trên tầng thượng có 24 khách.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Đỗ Thu Hà.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym trên phố Phạm Ngũ Lão (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) vì vẫn hoạt động, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trước đó, khoảng 18h ngày 12/7, tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây phát hiện phòng gym trên đang hoạt động, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy định của UBND thành phố. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Căn cứ điểm c, Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở vi phạm.

Phúc Lâm