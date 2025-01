Hơn 22kg ma túy từ Campuchia tuồn về Việt Nam

Ngày 3/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện Trình Văn Thông (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang vận chuyển hơn 22kg nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trình Văn Thông (đứng giữa) bị bắt khi vận chuyển hơn 22kg ma túy từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam (Ảnh: Tuấn Kiệt).

Cụ thể lúc 21h ngày 26/12/2024, trong quá trình kiểm tra tại khu vực bến đò Chăm thuộc ấp Bình Di (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), tổ công tác phát hiện chiếc xe máy biển số 67L1- 336.76 do Thông điều khiển chở theo thùng xốp màu vàng chứa 20 bọc ni lông trong suốt, bên trong cốp xe có 2 bọc ni lông màu xanh. Tất cả 22 bọc ni lông đều có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy).

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa Thông về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục làm rõ.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Tuấn Kiệt).

Đến ngày 29/12, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang đã có kết luận giám định số tang vật trên là ma túy, với tổng trọng lượng là 22,09kg ma túy.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.