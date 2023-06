Hoãn phiên xét xử vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mới có quyết định hoãn mở phiên xét xử các bị cáo Phạm Thị My (60 tuổi) và Bùi Văn Sâm (74 tuổi, đều nguyên là giáo viên), bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, phiên tòa dự kiến diễn ra vào 8h30 ngày 29/6, tại phòng xét xử số 13, nhưng thời gian trên trùng với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023.

Do đó, một số giáo viên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bận tham gia coi thi tốt nghiệp THPT 2023, mà việc vắng mặt họ sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Vì vậy, TAND TP Hà Nội sẽ không tiến hành mở phiên xét xử vào sáng 29/6.

Trước đó, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thông tin lộ đề thi sinh được báo chí phản ánh.

Sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, xác minh ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành điều tra theo quy định.

Bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm sau đó bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 10/6/2022.

Kết luận của Hội đồng giám định Bộ Giáo dục và Đào tạo thời điểm đó xác định, tập tài liệu ông Sâm giao nộp có nội dung các câu hỏi giống 75-95% so với 4 mã đề thi chính thức đã được sử dụng trong đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo cáo trạng mới đây, ông Sâm, bà My tham gia cả hai giai đoạn xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi ở nhiều kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước và biết được phần mềm rút câu hỏi không ngẫu nhiên.

Chính vì điều này, năm 2021, hai cựu giảng viên lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao đưa tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi, sau đó sắp xếp vào các vị trí để được định hướng rút ra làm nguồn đề thi chính thức.

Ngoài ra, họ còn dùng các câu hỏi trên làm tài liệu ôn thi cho 8 học sinh là người thân quen.