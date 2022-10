Hiệu trưởng, thủ quỹ lơ là cho kế toán giả chữ ký, rút tiền

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Kiều (35 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội "Tham ô tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Thu Tâm (56 tuổi), Trương Thị Thanh Vân (51 tuổi), Trần Thị Thúy Hoa (59 tuổi) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (35 tuổi) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Bị can Nguyễn Thị Vân Kiều (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí, chức vụ công tác là kế toán tại Trường mầm non H.N.L (quận Cẩm Lệ), từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Kiều đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của trường.

Cụ thể, Kiều đã lập khống, giả chữ ký của hiệu trưởng trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt.

"Nữ quái" cũng lập, nâng khống tiền lương bán trú thứ Bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để hiệu trưởng ký hoặc giả chữ ký hiệu trưởng để chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Kiều chiếm đoạt được là gần 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định, 2 hiệu trưởng của trường trong thời gian Kiều làm kế toán là Trịnh Thị Thu Tâm, Trương Thị Thanh Vân và 2 thủ quỹ là Trần Thị Thúy Hoa, Nguyễn Thị Duy Hoàng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụ bán trú của học sinh, gây thất thoát số tiền gần 700 triệu đồng. Các đối tượng cũng để Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong thời gian dài mà không phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, việc các đối tượng chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản ảnh hưởng đến tiền lương bán trú của các giáo viên khác trong trường, đồng thời dẫn đến việc trường nợ tiền các đơn vị cung ứng thực phẩm, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thực hiện các biện pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.