Hẹn giải quyết nợ nần, 2 nhóm chém nhau, nổ súng như phim

Ngày 27/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Hòa (49 tuổi, ở thị xã Duyên Hải) để điều tra về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét nơi ở bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền. Hòa có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ và Giết người.

Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Huỳnh (27 tuổi), Lý Văn Tâm (22 tuổi), Phạm Thanh Tiền (32 tuổi), tất cả cùng ngụ huyện Duyên Hải, để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan công an, tối 24/2, do mâu thuẫn trong việc cho vay mượn tiền, Hòa hẹn gặp Phạm Thanh Tiền ở cầu Long Toàn, huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Hòa mang theo súng và rủ khoảng 20 người cùng đi. Tiền rủ 11 người mang theo hung khí đến nơi hẹn.

Đối tượng Phạm Thanh Tiền (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Hai nhóm chạm mặt, lao vào hỗn chiến. Nhóm của Hòa nổ súng nhưng không trúng ai. Hòa bị nhóm đối phương cầm gạch đánh vào đầu, chém nhiều nhát vào người. Tiền giật súng trên tay Hòa, sau đó bị cướp cò nên trúng đạn vào chân.

Sau vụ hỗn chiến, hai nhóm giải tán. Tiền mang súng đến cơ quan công an giao nộp.

Hòa bỏ trốn nhiều nơi từ đất liền đến huyện đảo. Sáng 26/3, công an phát hiện ra nơi Hòa đang lẩn trốn ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã bắt giữ và di lý về Trà Vinh.