Ngày 20/8, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đã bàn giao nghi phạm Bùi Cuộc (63 tuổi, ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho Công an huyện Triệu Phong tạm giữ, làm rõ hành vi bắt cóc một bé gái 8 tuổi.

Lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ cho hay, quá trình đấu tranh ban đầu cho thấy, Cuộc thực hiện việc bắt bé gái 8 tuổi trong tình trạng say xỉn. Rất may người thân và cơ quan chức năng đã kịp thời giải cứu cháu bé.

Cơ quan chức năng cho biết, ông Bùi Cuộc có 5 người con. Ông này sống cùng vợ ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Vì đã lớn tuổi nên ông thường ở nhà giữ cháu.

Theo lãnh đạo xã Triệu Giang, sáng 19/8, ông Cuộc tham gia việc họ hàng và sử dụng rượu bia. Ở địa phương, người đàn ông này thường sử dụng rượu bia, khi say xỉn tâm lý không ổn định.

Đối tượng Bùi Cuộc bị bắt giữ khi đang chở cháu A. qua địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/8, nghi phạm Cuộc đi vào một quán ăn trên địa bàn huyện Triệu Phong trong tình trạng say xỉn. Quán ăn này của bố mẹ cháu T.T.A. (8 tuổi, trú xã Triệu Ái). Sau đó, Cuộc đã dụ dỗ, ép A. lên xe máy rồi phóng đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Quốc Hùng (SN 1968), bố bé A., cho biết khi không thấy con đâu, gia đình tìm kiếm xung quanh không có kết quả liền báo công an; đồng thời huy động người thân, hàng xóm tìm kiếm nhiều hướng.

Trong quá trình chạy dọc theo quốc lộ, cậu ruột của A. phát hiện một người đàn ông đi xe máy, chở theo trẻ nhỏ nghi là cháu mình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bé gái được người thân phát hiện, giải cứu an toàn cách địa điểm bị bắt cóc khoảng 10km.

Đã được đưa về nhà nhưng anh Hùng chia sẻ con gái vẫn có phần hoảng loạn. Gia đình phải động viên tâm lý để bé không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.