Hành trình khám phá vụ giết người, dìm xác dưới hồ câu

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt khi đang chạy trốn tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 18h30 chiều 26-8, dù đã đến giờ ăn cơm nhưng không thấy ông Nguyễn Văn Nam, ở xã Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm. Người thân ông Nam bất ngờ khi phát hiện thi thể ông Nam dưới hồ câu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy Honda Dream của nạn nhân mang theo trước đó đã bị mất nên đã nhanh chóng báo cáo với cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Yên Phong đã đến ngay hiện trường điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm sơ bộ, Công an huyện Yên Phong đã xác định đây là vụ án mạng nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra. Mặc dù tối, trời mưa nhưng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện và phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

Suốt đêm 26 đến sáng 27-8, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất. Kết quả sơ bộ xác định nạn nhân chết do ngạt nước, nhưng trong phổi có rất ít nước, cổ nạn nhân có vết xước do tác động trước khi tử vong. Hiện trường khu vực chiếc xe bị mất, có 1 chiếc khoá chữ U, gạch đá dùng để đập khoá càng và 1 chiếc áo lạ.

Cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã chia các tổ công tác rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma tuý; đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm, trích xuất camera các gia đình quanh khu vực để truy tìm đối tượng gây án.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lần theo “đường đi” của chiếc xe tang vật. Camera của 1 nhà dân ven đường, đã ghi lại được hình ảnh 1 nam thanh niên cởi trần, đi chiếc xe máy Dream giống chiếc xe máy của nạn nhân.

Từ thông tin trên, kết hợp với các tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã “lần” theo tung tích của đối tượng và phát hiện có 1 nam thanh niên rao bán chiếc xe giống của nạn nhân, đến chiều 28-9, lực lượng chức năng đã sơ bộ xác định được đối tượng gây án tên là Nguyễn Văn Long nên đã thông báo cho Công an các địa phương lân cận và nhân dân để phát hiện tội phạm.

Gia đình Long cho biết, đối tượng này đã bỏ nhà đi nhiều tháng nay, không liên lạc về nhà. Đối với bố mẹ Long, hắn là đứa con bất trị, không chịu tu chí làm ăn, chỉ chơi bời, tụ tập bạn bè rồi về đánh đập vợ con.

Không chỉ thế, Long còn cặp bồ với phụ nữ khác, về nhà ruồng rẫy, bỏ vợ. Sau khi vợ chồng Long chia tay, vợ hắn về nhà ngoại ở, để lại con cho bố mẹ Long nuôi. Sau đó, Long bỏ nhà đi lang thang. Gia đình Long còn cung cấp thêm thông tin là chắc chắn hắn chỉ ở nhà bạn bè chứ không dám đến bất cứ người thân nào bởi gia đình, họ hàng ai cũng chán ghét hắn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ở của bạn gái Long, tuy nhiên, cô gái này cho biết, tối 26-8, Long có đến tìm nhưng không ở lại.

Xác định chắc chắn Long phải ở điểm ăn chơi nào đó, lực lượng chức năng đã rà soát, phát hiện, sau khi gây án, Long cùng một số đối tượng khác sử dụng thuốc lắc. Triệu tập các đối tượng trên, cả nhóm đều khai nhận có “cắn” thuốc cùng Long, sáng hôm sau đối tượng này bỏ đi đâu không rõ.

Xác định đối tượng có thể trốn ra nước ngoài bằng cách vượt biên, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh không ai dám nghỉ ngơi, trời mưa liên tục, quần áo “nhất bộ”, ướt lại khô nhưng với quyết tâm bắt giữ đối tượng nhanh nhất, nhiều mũi công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên, Công an huyện Lạng Giang...để truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Tối 28-9, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang ở nhà một người quen ở huyện Tân Yên, nhưng khi tổ chức vây bắt, Long đã nhanh chân trốn ra sau nhà, nhảy xuống sông để lẩn trốn.

Thêm một ngày truy lùng gắt gao, đến tối 28-9, một nguồn tin cho biết, Long đang trốn tại khu vực trại vịt của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang ở xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Lập tức, tổ công tác của Công an Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và Trại tạm giam đã “quây” toàn bộ khu vực, bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Long khai nhận, do không có tiền nên Long đến xã Trung Bạn, huyện Yên Phong để tìm việc làm. Khi đi qua hồ câu, thấy ông Nam có một mình nên Long đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Theo đó, hắn lợi dụng lúc ông Nam đang mải câu không để ý, đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân choáng váng.

Mặc dù bị choáng nhưng ông Nam vẫn cố sức vùng vẫy, kêu cứu. Sợ bị lộ, Long đã lôi nạn nhân xuống hồ câu, dìm chết sau đó lấy chùm chìa khoá của nạn nhân để trên bờ ra mở khoá xe.

Tuy nhiên, sau khi mở khoá chữ U, Long mở khoá càng chiếc xe nhưng do quá vội nên bị gẫy chìa khoá. Chính vì vậy, Long đã rê chiếc xe sang bên lề đường, dùng đá đập bung khoá càng rồi cởi áo, vứt đi, sau đó bỏ trốn.

Chiều 31-8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao thưởng các đơn vị có thành tích trong điều tra, khám phá vụ án trên. Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an đã biểu dương phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Yên Phong và các đơn vị nghiệp vụ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án, bắt giữ đối tượng, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã tặng thưởng mỗi đơn vị có thành tích phá án 5 triệu đồng.

