Hàng trăm người bị lừa tiền vì mua "phần mềm theo dõi"

Ngày 4/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Việt Hùng (SN 1991, trú xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an huyện Nghi Lộc xác định Hùng là chủ nhân quản lý 2 website phanmemtheodoi.com.vn và phanmemtheodoi.net. Cuối năm 2021, Hùng thường xuyên đăng tải thông tin bán phần mềm theo dõi, giám sát điện thoại và đọc trộm tin nhắn trên 2 website này.

Đối tượng Phùng Việt Hùng tại Công an huyện Nghi Lộc (Ảnh: Văn Hậu).

Để lôi kéo khách hàng, Phùng Việt Hùng quảng cáo các phần mềm có nhiều tính năng như có thể định vị GPS, nghe lén được toàn bộ cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn, thậm chí là toàn bộ nội dung chat, hình ảnh của người bị theo dõi. Các phần mềm này được rao bán với giá 1,2 triệu đồng, kèm cam kết "bảo hành trọn đời".

Khách mua phần mềm được yêu cầu chuyển tiền trước mới được cấp tài khoản. Trên thực tế, các phần mềm Hùng quảng cáo không có tính năng theo dõi, đọc trộm tin nhắn. Bởi vậy, sau khi nhận được tiền, người đàn ông này trì hoãn việc cung cấp tài khoản rồi chặn liên lạc với khách.

Tang vật vụ án được công an thu giữ. (Ảnh: Văn Hậu).

Sau gần nửa năm thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 1/6, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Phùng Việt Hùng khi đối tượng đang ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân từ 2-10 triệu đồng.

Theo một cán bộ điều tra, nạn nhân của Phùng Việt Hùng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với hàng trăm người. Quá trình sao kê tài khoản ngân hàng của Hùng, cơ quan chức năng xác định các giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo bán phần mềm theo dõi, nghe lén điện thoại, đọc trộm tin nhắn của Hùng là khoảng 2 tỷ đồng.