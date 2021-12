Hàng chục chiến sĩ vây bắt 40 đối tượng trong đường dây đánh bạc

Dân trí Lợi, Linh và Nga cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với giao dịch hơn 500 triệu đồng mỗi ngày.

Chiều 15/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 26 đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2021, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện ở địa bàn thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ở các địa bàn nói trên.

Nguyễn Vũ Lợi và Võ Thị Linh là hai trong ba đối tượng được xác định là cầm đầu trong đường dây đánh bạc (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc, bằng hình thức ghi lô đề. Đường dây do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh); Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987), đều trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ô tô; 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, 3 đối tượng Lợi, Linh, Nga đã đứng ra làm đầu mối, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cho các con bạc.

Đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng mỗi ngày (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi. Mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác (không chính chủ), lập nên các tên ảo trên mạng xã hội đề giao dịch.

Việc chuyển, thanh toán tiền đều qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không trực tiếp kết hợp giữa bán vé xổ số, với ghi lô đề như các đối tượng trước đây để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Sinh