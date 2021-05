Hàng chục cảnh sát cơ động bảo vệ buổi khám xét trạm xăng 233 ở Đồng Nai

Dân trí Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào khám xét cây xăng ở Trảng Bom, được cho là liên quan tới đường dây sản xuất hàng triệu lít xăng giả.

Trưa 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang phong tỏa cây xăng 233 nằm trên Quốc lộ 1, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom để phục vụ việc khám xét, đồng thời lấy mẫu xăng kiểm nghiệm chất lượng.

Công an tỉnh Đồng Nai ập vào phong tỏa cây xăng 233 từ sáng 19/5.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, trong sáng cùng ngày, ngoài việc khám xét cây xăng 233, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Toàn (chủ Công ty TNHH-VT-TM Phúc Đại An, chủ của cây xăng 233).

Các đơn vị nghiệp vụ đã khám xét căn biệt thự của Bùi Ngọc Toàn và thu giữ nhiều giấy tờ, vật chứng có liên quan trong đường dây xăng giả.

Công an được trang bị vũ khí canh gác nghiêm ngặt trước cây xăng.

Qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Bùi Ngọc Toàn và cây xăng 233 có liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 đối tượng có liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ được 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất, hơn 10 tàu thủy (tải trọng từ 400 đến 4.000 tấn), cùng 120 tỉ đồng tiền mặt, 15 sổ tiết kiệm với số tiền 70 tỉ đồng, 50 quyển sổ đó, phong tỏa 50 tài khoản với số tiền 190 tỉ đồng.

Hiện lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Căn biệt thự của đối tượng Bùi Ngọc Toàn

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với chủ doanh nghiệp Phúc Đại An

Công an tiến hành khám xét căn biệt thự của Bùi Ngọc Toàn

Lực lượng chức năng niêm phong các mẫu xăng để đem đi xét nghiệm.

Khoa Nam