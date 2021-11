Hai vợ chồng chết bất thường trong nhà nghỉ, để lại con thơ 5 tuổi

Dân trí Sáng 25/11, Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường phát hiện cặp vợ chồng tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn phường 3, TP Tân An.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/11, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (41 tuổi) và chị Bùi Ngọc Hạ Q. (39 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, Long An) đang ly thân, cùng con 5 tuổi đến thuê nhà nghỉ ở phường 3, TP Tân An ở qua đêm. Công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc. Sáng sớm 25/11, thấy dấu hiệu bất thường ở căn phòng trên, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra, phát hiện vợ chồng khách thuê đã tử vong, bỏ lại con nhỏ 5 tuổi trong phòng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, cháu bé 5 tuổi đi cùng các nạn nhân đã có người thân đến xin nhận về chăm sóc, sức khỏe ổn định. Xuân Hinh