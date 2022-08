Hai thiếu niên truy sát người ở Đà Lạt vì nghĩ bị "nhìn đểu"

Ngày 4/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ ẩu đả khiến một người tử vong tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 1h sáng 3/8, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo về vụ đánh nhau tại đường Phan Bội Châu, phường 1, khiến một người tử vong.

Camera an ninh ghi lại cảnh ẩu đả giữa 2 nhóm thanh thiếu niên (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua rà soát camera an ninh, bước đầu xác định nhóm thanh thiếu niên tham gia đánh nhau có 5 người, độ tuổi 15-20, đi trên 2 xe máy, không rõ nhân thân, lại lịch.

Trong ngày 3/8, qua điều tra, xác minh, Công an TP Đà Lạt phát hiện 2 nghi can trực tiếp gây án là Nguyễn N.H. (15 tuổi) và Hoàng T. T. (16 tuổi, cùng trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Cả 2 đối tượng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Đối tượng Hoàng T. T. bị đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh, xác định khoảng 0h10 ngày 3/8, Bùi Hồng C. (17 tuổi), Mai Lê X. D. (16 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt) và 2 người bạn khác rủ nhau đi ăn đêm.

Sau khi ăn xong, C. điều khiển xe máy chở D. về thì gặp Hoàng điều khiển xe máy chở Tâm. Hai bên sau đó nẹt pô, "nhìn đểu" nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra cự cãi, Hoàng và Tâm điều khiển xe máy rượt nhóm của C. Khi đuổi kịp, Tâm cầm dao đâm vào lưng của C. và đấm nhiều cái vào người của D.

C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do vết đâm ở vùng lưng, ngay cột sống.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng T. T. dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.