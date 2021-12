Hai thanh niên thương vong sau cuộc "hỗn chiến" trong đêm

Dân trí Trong đêm, một nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Chiều ngày 14/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Thọ Dân (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhóm thanh niên đâm chém nhau khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/12, tại thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Đ. (SN 1997), trú tại xã Xuân Lộc, Triệu Sơn tử vong tại chỗ và Lê Ngọc Th., trú tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thọ Dân, Công an huyện Triệu Sơn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt, thu thập chứng cứ, làm công tác khám nghiệm để điều tra, truy bắt hung thủ.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng mới chỉ xác định được hai thanh niên thương vong, số lượng nhóm thanh niên hỗn chiến vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ", ông Hà thông tin thêm.

Thanh Tùng