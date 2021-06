Hai nhóm thanh niên mâu thuẫn, một người rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong

Dân trí Sợ bị đánh, một thanh niên trèo qua cửa sổ tìm đường trốn nhưng không may rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Chiều 15/6, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau, trong lúc bỏ chạy, một người bị rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12/6, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện thi thể anh T.V.T. (sinh năm 2003, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tại vườn rau trên bãi đất trống, phía sau lưng căn hộ cho thuê The Rabbit House (đường Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, 3 cô gái gồm H.N.T. (sinh năm 2005, trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), T.N.A.V. (sinh năm 2003, trú tại phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và N.H.L.N. (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng thuê trọ tại phòng 401, căn hộ cho thuê The Rabbit House.

Do có việc không đồng ý với N. nên T. và V. quyết định tách ra ở riêng. Khoảng 13h30 ngày 11/6, T. và V. đến phòng trọ cũ để dọn đồ thì 3 cả xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Hai cô gái còn bị 5 thanh niên là bạn của N. lớn tiếng thách thức, đe dọa.

Lúc này, V. liền gọi điện cầu cứu 5 nam thanh niên khác để giúp dọn đồ. Khi thấy nhóm bạn đã đến, V. liền tát thẳng vào mặt N., đồng thời dùng dao kề cổ, đe dọa bạn mình.

Thấy bạn bị đánh, 2 nhóm thanh niên liền lao vào ẩu đả. Đến khi bị người dân dọa báo công an, 2 nhóm này mới giải tán.

Đến 21h cùng ngày, nhóm V. tiếp tục rủ thêm gần 10 người nữa, quay lại căn hộ cho thuê để trả thù nhóm N. Lúc này, tại phòng trọ chỉ có 6 người bạn của N.

Thấy nhóm của V. xông vào, T.V.T. đã leo qua cửa sổ để trốn nhưng bị trượt chân rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong. Bạn của T. chạy thoát được, quay lại tìm nhưng do đêm tối không thấy T., lại tưởng T. đã chạy trước.

Khánh Hồng