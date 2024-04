Hai người nước ngoài vận chuyển 36.000 viên ma túy vào Việt Nam

Ngày 5/4, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, 9h15 ngày 4/4, tại địa bàn bản Ải Khe, xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp các Đồn Biên phòng Mường Ải, Tam Hợp, Na Ngoi, Nậm Càn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang Cơ Xồng (30 tuổi) và Cha Mềnh Vừ (46 tuổi), cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Cơ Xồng (bên trái) và Cha Mềnh Vừ bị bắt giữ khi vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam (Ảnh: H. Thượng).

Lực lượng chức năng thu giữ trên người Xồng và Vừ 6 gói lớn và 10 gói nhỏ, chứa 36.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén cùng một dao nhọn và một số vật chứng khác.

Cơ Xồng và Cha Mềnh Vừ khai, số ma túy trên do một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển từ Lào qua biên giới, đưa vào địa phận Việt Nam.

36.000 viên ma túy hai đối tượng người Lào vận chuyển vào Việt Nam bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: H. Thượng).

Để tránh sự phát hiện của ngành chức năng Việt Nam, hai người đàn ông Lào đã tìm cách vượt qua biên giới bằng đường tiểu ngạch nhưng khi đến địa phận bản Ải Khe, xã Mường Ải thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án bàn giao đối tượng và tang vật cho công an Nghệ An xử lý.