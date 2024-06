Hai người đàn ông vứt hàng chục xác lợn xuống sông

Ngày 19/6, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định được nhóm người có hành vi vứt xác lợn xuống sông Ngàn Trươi, là Vũ Văn Đức (SN 1988, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Vũ Văn Tá (SN 1985, trú xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Vũ Văn Đức (bên trái) và Vũ Văn Tá (Ảnh: Công an cung cấp).

Đức và Tá khai nhận, vào khoảng 1h30 ngày 3/6, cả hai đi ô tô tải biển số 36H-024.xx vận chuyển lợn giống từ tỉnh Thanh Hóa theo đường mòn Hồ Chí Minh vào tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ.

Quá trình vận chuyển, hai người phát hiện có nhiều lợn giống bị chết ngạt nên khi đến đoạn cầu Khe Trươi đã dừng xe vứt số lợn trên xuống sông.

Công an huyện Vũ Quang đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 3/6, một số người dân đi qua cầu Khe Trươi (thị trấn Vũ Quang), phát hiện nhiều con lợn chết nổi trên mặt nước.

Nhiều xác lợn nổi trên mặt nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là khu vực chỉ cách nhà máy nước sạch huyện Vũ Quang khoảng 2km.

Qua kiểm đếm, số lợn chết lên đến 20 con, trọng lượng 20-40 kg/con. Cơ quan chức năng đã trục vớt để tiêu hủy lợn chết theo đúng quy trình.