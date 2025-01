Hai mẹ con tử vong sau bữa cơm trưa

Tối 1/1, chính quyền địa phương cho biết, Công an quận Hải An đang phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng khác để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của hai mẹ con bà C. ở phường Nam Hải thuộc quận này.

Thông tin ban đầu, trưa 31/12/2024, bà C. đi chợ mua thực phẩm về nấu cơm cho gia đình như hàng ngày.

Bữa trưa ngày 31/12/2024 của gia đình bà C. có các món cá kho, trứng đúc thịt và canh rau cải.

Sau bữa cơm nói trên, chiều cùng ngày bà C. và anh L. có biểu hiện bất thường, nôn mửa nên được người thân đưa đến cơ sở y tế tư nhân kiểm tra, truyền nước.

Sau đó, bà C và con trai được chuyển đến Viện Y học biển Việt Nam (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cấp cứu nhưng đã ngừng tuần hoàn và tử vong.

Riêng cháu ngoại bà C. ăn cơm trưa cùng nhưng không ăn canh rau nên không có biểu hiện bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hải An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám nghiệm tử thi, thu thập các mẫu thực phẩm để xét nghiệm và ghi nhận lời khai của những người liên quan để phục vụ điều tra.

Chính quyền địa phương cho biết, bà C. ở cùng con trai và 4 cháu ngoại.

Thi thể bà Trần Thị C. và con trai đang được lực lượng chức năng bảo quản tại bệnh viện, chờ con gái từ nước ngoài về làm thủ tục bàn giao.