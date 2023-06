Hai luật sư lừa bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là bị can Trần Thị Mỹ Hiền (60 tuổi, giám đốc công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia). Bà này đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra.

Một bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Tuyết Nhung dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh... từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, để tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án "ma" trên nền đất nông nghiệp. Với thủ đoạn trên, Nhung cùng đồng phạm đã lừa 424 bị hại, chiếm đoạt số tiền 536 tỷ đồng.

Được xác định là đồng phạm giúp sức cho Hiền, bị can Nguyễn Ngọc Hoàng (37 tuổi, luật sư) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Hoàng là luật sư, có am hiểu về pháp luật kinh doanh bất động sản. Quá trình làm việc tại công ty cho Hiền, mặc dù biết rõ các thửa đất đưa vào lập dự án khu C, dự án đường số 7; dự án hương lộ 11, dự án phường Đông Hưng Thuận (quận 12) không thuộc tài sản hợp pháp của công ty, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án khu dân cư, chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa được chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bị can này vẫn trực tiếp ký hợp đồng, thu số tiền 12,4 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.

Hành vi trên của Hoàng đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức người thực hành, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Quá trình điều tra ban đầu, Hoàng khai báo quanh co, nhỏ giọt. Sau đó, Hoàng đã nhận thấy được lỗi của bản thân nên hợp tác khai báo thành khẩn.

Bị can này khai khoảng năm 2017, Hoàng làm luật sư, tham gia tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài, có tư vấn cho Hiền và con gái về vấn đề pháp lý liên quan tới kinh doanh đất đai.

Tiếp đó, Hiền nhờ Hoàng đứng tên làm thủ tục mua lại công ty của con gái Hiền. Sau khi hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng công ty thì Hoàng chuyển nhượng công ty này lại cho Hiền làm chủ.

Từ đây Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc. Trong thời gian này, Hoàng làm việc tại công ty của Hiền với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Công việc chính của Hoàng là soạn thảo, hoàn tất các hợp đồng để giám đốc công ty ký bán đất nền cho khách hàng. Hoàng không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không được bổ nhiệm chức danh phó giám đốc.

Ngày 1/7/2018, Hoàng được bà Hạnh ủy quyền thay mặt công ty ký kết các hợp đồng kinh tế của công ty trong thời điểm Hạnh không có mặt. Trong thời gian này, Hoàng có tham gia ký kết một số hợp đồng với khách hàng.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có luật sư Lý Văn Sinh (56 tuổi, ngụ TPHCM) cùng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Sinh biết rõ dự án khu dân cư chợ Liên Khu 5-6 là dự án không có thật, do Nhung tự vẽ, phân chia thành nhiều nền đất thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng là trái pháp luật, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Nhung, vị luật sư này đã ký hợp đồng với khách hàng, chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, quá trình điều tra bị can Sinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp số tiền 303 triệu đồng để khắc phục hậu quả.