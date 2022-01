Hai học sinh cấp 3 bị khởi tố vì tự chế pháo nổ trái phép

Chiều 10/1, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn thuộc công an huyện này liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 10 đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ 33,7 kg pháo tự chế, 3,3 kg thuốc pháo, 2,2 kg tiền chất để chế thuốc pháo và các dụng cụ để chế tạo pháo.

Công an huyện Quỳ Hợp bắt vụ hai học sinh THPT chế tạo pháo trái phép (Ảnh: CA huyện Quỳ Hợp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố 2 bị can là Đ.Q.Đ. và T.A.T., đều trú tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đáng nói, Đ. và T. hiện đang là học sinh của các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Được biết, liên quan đến 2 học sinh chế pháo nổ này, cơ quan công an thu giữ 166 quả pháo tự chế, 2 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên phát hiện 23 quả pháo tự chế các loại, 1,2 kg thuốc pháo và một số vật dụng khác để chế tạo pháo. Tổng số pháo thu giữ là 189 quả pháo có khối lượng 27,3 kg. Đ. và T. khai nhận đã tìm mua thuốc pháo trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà tự chế pháo nổ để sử dụng và bán kiếm lời.

"Các đối tượng thực hiện hành vi sản xuất pháo trái phép nêu trên đều là các cháu học sinh ở các cấp học. Đa số các đối tượng sản xuất pháo trái phép để đem đi bán kiếm lời. Các loại thuốc pháo đều do các cháu tự chế ra bằng cách đặt mua các tiền chất trên mạng xã hội, học cách chế tạo cũng từ trên mạng xã hội. Gia đình, phụ huynh, người thân của các cháu đều nói rằng không biết, mặc dù các cháu chế tạo trong nhà" - lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp thông tin.

Hai học sinh THPT tại huyện Quỳ Hợp bị công an huyện này bắt giữ khi đã cuốn hàng trăm quả pháo (Ảnh: CA huyện Quỳ Hợp).

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp, với việc tự chế tạo thuốc pháo bằng phương pháp và các dụng cụ thô sơ thì nguy cơ xảy ra hậu quả khôn lường bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh, người thân, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần hết sức quan tâm tuyên truyền, giáo dục vào kiểm soát các cháu. Đặc biệt là đối với bố, mẹ các cháu, cần quan tâm giáo dục, quản lý con em của mình, đừng để đến lúc xảy ra hậu quả, khi đó thì đã quá muộn" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Liên quan đến tình trạng học sinh tự làm pháo nổ, mới đây vào tối 17/12/2021, qua công tác tuần tra tại xã Quỳnh Lập, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện nhóm học sinh 13-14 tuổi sử dụng pháo nổ. Qua kiểm tra thu giữ 38 quả pháo tự chế.

Theo lời trình bày của các học sinh, do lợi dụng việc học online, các cháu đã sử dụng thiết bị di động không đúng mục đích, lập các nhóm trên mạng xã hội để rủ rê chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Cũng tại thị xã Hoàng Mai, vào lúc 21h ngày 16/12/2021, Công an phường Mai Hùng trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra cũng đã phát hiện 3 thiếu niên độ 13-15 tuổi, trú tại phường Quỳnh Phương đang có hành vi đốt pháo nổ.