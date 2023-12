Hai cụ già trình báo bị kẻ tự xưng đi từ thiện lừa 2 cây vàng

Ngày 2/12, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM) tiếp nhận trình báo về việc bà T.T.C. (73 tuổi) và chồng là ông H.VT. (72 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) bị kẻ gian giả danh làm từ thiện vào nhà lừa lấy mất khoảng 2 cây vàng.

Theo trình báo, khoảng 17h ngày 28/11, khi bà C. nằm võng trước nhà trong một con hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM), một thanh niên lạ mặt đi xe máy vào tiếp cận bà. Tại đây, nam thanh niên xưng từng quen biết bà C., đã nhiều lần xuống làm từ thiện.

Căn nhà hai vợ chồng bà C. sinh sống (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau đó, người này nói với bà C. lát nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho tiền ông bà. Ngay sau khi lấy được lòng tin bà C., nam thanh niên yêu cầu bà mang vàng đang đeo trên người đi cất để người ta thấy khổ rồi cho tiền.

Trong lúc bà C. vào giường trong phòng ngủ cất vàng, nam thanh niên cầm điện thoại đi theo quay phim. Người này nói với bà C. vào quay cảnh sinh hoạt gửi qua nước ngoài cho nhà hảo tâm xem để họ gửi tiền về.

"Người này nói từ Vũng Tàu lên cho tiền tôi nhiều lần rồi. Do một phần tôi lớn tuổi cùng với việc người thanh niên liên tục trò chuyện tỏ ra quen biết từ trước khiến tôi mất cảnh giác rồi làm theo lời người này. Lúc vào nhà cất vàng tôi đã không quan sát", bà C. nói.

Một lúc sau, nam thanh niên gọi ông T. vào phòng ngồi cạnh bà C. trên giường, nơi bà cất vàng để quay phim. Sau khi quay xong, người này nhanh chóng ra ngoài, đưa cho vợ chồng bà C. 500.000 đồng và dặn nếu có người tới hỏi thăm, ông bà cần nói đã có người cho tiền.

Camera an ninh nhà dân ghi cảnh nam thanh niên vào nhà bà C..

Khi nam thanh niên rời đi, bà C. vào phòng kiểm tra phát hiện hai sợi dây chuyền, hai mặt dây và bốn chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 cây) đã biến mất. Người thân của hai vợ chồng bà C. đã trình báo công an ngay sau đó.

Theo bà C. số vàng trên là tài sản mà vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm. Một phần trong đó, ông bà được con cháu cho để dưỡng già.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.