Hai công chứng viên ở Hà Nội vừa bị bắt còn "dính" các vi phạm khác

Như đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đối với bà Trương Thị Nga (67 tuổi, nguyên Trưởng Văn phòng công chứng Trương Thị Nga), ông Lại Hồng Khánh (74 tuổi, công chứng viên Văn phòng công chứng Trương Thị Nga); bắt tạm giam với bị can Lương Minh Sơn (53 tuổi, nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) và Vũ Nam (48 tuổi, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm).

Bị can Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn, Vũ Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Các đối tượng trên bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chứng viên, ký chứng thực bản sao đúng với bản chính khống trên các tài liệu. Từ đó, các đối tượng khác sử dụng đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia (Bộ Tư pháp) từ năm 2019-2022 trái quy định.

Đáng chú ý, công chứng viên Lại Hồng Khánh, Vũ Nam, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh mới đây bị Sở Tư pháp Hà Nội chỉ ra nhiều vi phạm khác trong hoạt động công chứng, chứng thực.

Cụ thể, công chứng viên Lại Hồng Khánh (Văn phòng công chứng Lại Khánh, quận Hà Đông) bị xử phạt 85 triệu đồng vì nhiều vi phạm: Công chứng hợp đồng khi thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang hợp đồng; không tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra; công chứng hợp đồng trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sở hữu riêng.

Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên 10 tháng đối với ông Khánh và đề nghị Đảng ủy phường Văn Quán (quận Hà Đông) chỉ đạo xem xét trách nhiệm đảng viên đối với ông này.

Văn phòng công chứng Lại Khánh bị kết luận không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp liên tục cho công chứng viên; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, khai nhận di sản không đúng; thu phí công chứng không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo…

Tổng số tiền phạt với Văn phòng công chứng Lại Khánh trên 467 triệu đồng.

Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm (Ảnh: Pháp luật VN).

Trong khi đó, công chứng viên Vũ Nam bị kết luận thực hiện chứng nhận 2 văn bản khai nhận di sản thừa kế số công chứng 4878/2021 và số 4879/2021 ngày 14/12/2021 bỏ sót người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của ông B.V.L (Hà Nội).

Sở Tư pháp đã yêu cầu công chứng viên Vũ Nam và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm đề nghị tòa án xem xét giá trị pháp lý của 2 văn bản khai nhận di sản thừa kế trên.

Sở cũng đề nghị Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đối với công chứng viên Vũ Nam.

Liên quan đến sự việc, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan dừng giao dịch, đăng ký biến động đất đai của ông B.N.M (Hà Nội); ngăn chặn thực hiện hợp đồng, giao dịch của ông M. đối với các thửa đất liên quan.

Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội được giao tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm, thiếu sót của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.