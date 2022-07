Hai cô gái báo tin giả nhằm "mượn tay" công an bắt người

Ngày 6/7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xác nhận vụ tiếp nhận tin báo án giả từ 2 cô gái.

Hai cô gái bị nhóm thanh niên đe dọa trên đường đi làm về, liền nghĩ cách báo tin giả bị cướp để công an nhanh chóng bắt người.

Theo đó, khoảng 3h sáng 4/7, có 2 cô gái gọi báo công an về việc vừa bị một nhóm thanh niên dùng vũ lực đánh đập sau đó cướp 2 sợi dây chuyền.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hòa Minh nhanh chóng báo cáo lên cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu để vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi triển khai lực lượng truy tìm những kẻ gây án, cơ quan công an đã xác định được thông tin báo án của 2 cô gái này là giả mạo.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong công việc cá nhân, 2 cô gái này trên đường đi làm trở về nhà thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt tấn công. Nhóm này sau khi tát vào mặt 2 cô gái đã bỏ đi cùng với lời đe dọa, buộc 2 cô gái phải quay lại chỗ làm cũ làm việc.

Vì quá hoảng sợ và nghĩ đến việc sẽ tiếp tục gặp lại tình cảnh này nên hai cô gái này nghĩ ra cách "mượn tay" công an bắt giữ nhóm người trên.

Công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Trước những chứng cứ thu thập được, 2 cô gái này thừa nhận đã báo tin giả. Còn nhóm thanh niên thừa nhận đã dùng vũ lực tấn công người khác nhưng chỉ với mục đích đe dọa.

Công an phường Hòa Minh cho hay sẽ xử lý nhóm thanh niên về hành vi xâm hại sức khỏe, còn 2 cô gái bị xử lý hành vi báo án giả, đối diện với mức xử phạt hành chính rất cao.