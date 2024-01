Hai cặp tình nhân chuyên đi trộm gương ô tô ban đêm ở TPHCM

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố Trần Anh Tuấn (28 tuổi), Cao Văn Thông (31 tuổi), và Nguyễn Thị Thanh Vy (27 tuổi, cùng ngụ quận 8) và Huỳnh Ngọc Ái (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Trộm cắp tài sản.

Công an cũng ra quyết định khởi tố Trang Sĩ Uyển (48 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Võ Văn Việt (48 tuổi, ngụ quận 4) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài Ái và Vy bị cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can khác bị tạm giam để điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Từ trái sang phải: Việt, Uyển, Thông tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xác định nhóm người nói trên chuyên trộm gương ô tô và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 17/1, Công an quận Bình Tân đưa Trần Anh Tuấn, Huỳnh Ngọc Ái (chung sống như vợ chồng), Cao Văn Thông, Nguyễn Thị Thanh Vy (chung sống như vợ chồng) về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, nhóm này khai nhận Tuấn và Thông có mối quan hệ họ hàng. Do cần tiêu xài nên họ bàn bạc, cùng nhau trộm gương chiếu hậu ôtô đỗ trên đường vào ban đêm. Mỗi thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ, vai trò riêng.

Nhóm này đi trên hai xe gắn máy, rảo quanh nhiều tuyến đường. Khi phát hiện ô tô đỗ trên đường, không người trông coi, Tuấn và Thông bẻ trộm gương chiếu hậu; Vy và Ái có nhiệm vụ cảnh giới, nổ máy xe chờ sẵn.

Sau khi trộm được, Thông lấy gương mang bán lấy tiền chia cho cả nhóm. Bước đầu, họ khai đã thực hiện 3 vụ trộm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Trang Sĩ Uyển dù biết gương chiếu hậu Thông đem bán là do trộm cắp nhưng vẫn mua để bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch. Khi có hàng, Uyển bán cho Võ Văn Việt, chủ cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt (quận Bình Thạnh).

Hàng trăm cặp gương ô tô bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách xác định Tuấn, Thông, Ái và Vy đều sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Tuấn và Thông đều có tiền án tiền sự, Vy 1 tiền sự, Uyển 2 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn công an thu giữ 2 cặp gương chiếu hậu. Khám xét nơi làm việc của Uyển công an thu giữ 6 cặp gương chiếu hậu.

Tại nơi làm việc của Việt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 260 gương chiếu hậu ô tô các loại.

Công an TPHCM kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm người trên cần liên hệ cơ quan công an nơi xảy ra việc mất tài sản để trình báo và hỗ trợ điều tra.