Hai bợm nhậu "khoắng" hàng loạt tiệm tạp hóa để... uống bia miễn phí

Dân trí Hai đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt lượng bia lớn của nhiều tiệm tạp hóa trên địa bàn TP Thủ Đức nhưng chỉ để uống chứ không bán.

Ngày 25/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Đào Xuân Trường (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1980, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ hành vi "cướp giật tài sản".

Trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM) thường xuyên có các đối tượng giả vờ vào các tiệm tạp hóa để mua bia rồi cướp các thùng bia bỏ chạy. Thiệt hại tài sản từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi lại 2 đối tượng vào một tiệm tạp hóa để cướp bia

Trước tính chất manh động của các đối tượng, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh của các tiệm tạp hóa và xác định được 2 đối tượng gây án là Trường và Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/5, lực lượng Công an TP Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng. Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Gần đây nhất vào 15h25 chiều 12/5, Trường và Hùng điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa ở đường 339, khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, do chị L.T.H. (sinh năm 1969) làm chủ, giả vờ mua bia.

Lúc này, một người ngồi sẵng trên xe nổ máy, đối tượng còn lại vào quán hỏi mua 2 thùng Heineken với giá 800 nghìn đồng. Lợi dụng chị H. sơ hở, đối tượng ôm 2 thùng bia nhảy lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵng rồi phóng xe chạy thoát.

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi gây án, 2 đối tượng tiếp tục đến cửa hàng tạp hóa của anh H.N.T. tại đường Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức.

Lúc này, khi vợ của anh T. đang trông coi cửa tiệm thì 2 đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu trò cũ vờ hỏi mua bia nhưng đột ngột có một nam nhân viên của cửa tiệm vừa về nên 2 đối tượng đã vội vã lấy lý do bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, 2 đối tượng tiếp tục quay trở lại và quan sát vợ anh T. đang trông coi cửa tiệm một mình nên một tên bước vào cửa tiệm hỏi mua 2 thùng Heineken. Sau đó tiếp tục vào hỏi mua thêm 2 thùng Tiger rồi vội vã vác ra xe máy.

Lúc này, vợ anh T. yêu cầu trả tiền rồi hãy đem bia ra nhưng đối tượng vẫn ậm ờ vác bia ra rồi ngồi lên xe để bỏ chạy. Thấy vậy, vợ anh T. vội chạy theo la lớn thì đối tượng ném bỏ lại 2 thùng bia Tiger xuống đường rồi chạy thoát.

2 đối tượng Hùng và Trường thời điểm bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ trộm trên bọn chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm bia khác với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên do tài sản bị trộm có giá trị không lớn nên một số bị hại đã không trình báo công an.

Các đối tượng cho biết chiếm đoạt số bia chỉ để uống chứ không đem đi bán lấy tiền. Qua rà soát, đối tượng Trường đã có 4 tiền án về các tội "trộm cắp tài sản", "cướp giật tài sản", "công nhiên chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện Công an TP Thủ Đức đang kêu gọi ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên thì hãy nhanh chóng đến trình báo, phối hợp làm rõ hành vi phạm tội để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khoa Nam