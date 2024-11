Hai anh em ruột hái trộm gần nửa tấn cà phê của chủ vườn ở Gia Lai

Ngày 29/11, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1996), đều trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 11, chị T. tại làng Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, đã thuê Nguyễn Văn Đức làm công nhân thu hái và trông coi 6ha cà phê của mình, nhằm phòng ngừa trộm cắp vào ban đêm.

Nguyễn Văn Đức (người chỉ tay) cùng em ruột Nguyễn Văn Hiệp đã rủ nhau trộm gần nửa tấn cà phê của chủ vườn (Ảnh: Công an huyện Đăk Đoa).

Do không thấy chị T. đi kiểm tra vào ban đêm, Đức đã gọi em ruột là Nguyễn Văn Hiệp đến hái trộm cà phê. Sau khi hái trộm, 2 anh em đã bán số cà phê này để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, 2 anh em đã trộm cắp 3 lần với tổng trọng lượng gần nửa tấn cà phê từ rẫy của chị T. Ngày 28/11, cả 2 đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Công an huyện Đăk Đoa, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự khi chủ vườn thuê người từ nơi khác đến làm mà không nắm rõ lai lịch và không đăng ký tạm trú. Những người làm thuê sau đó đã trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn, gây khó khăn cho công an trong quá trình điều tra và truy bắt.

Công an huyện khuyến cáo các hộ gia đình cần làm hàng rào, dựng chòi rẫy, lắp đặt camera an ninh để chống trộm tại vườn cà phê. Đồng thời, cơ quan công an cũng lưu ý chủ vườn khi thuê người làm cần lựa chọn người cẩn thận, tìm hiểu kỹ thông tin và đăng ký tạm trú với công an.