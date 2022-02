Hà Nội: "Siêu trộm" đột nhập 23 phòng của Chi cục Thuế

Ngày 27/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đức (SN 1989, trú tại Đông Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Đức (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 20/2, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của Chi cục Thuế quận Hà Đông về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, rà soát, xác minh, thu thập tài liệu để nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 2h sáng ngày 25/2, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Phạm Văn Đức.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Đức đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, đêm 19, rạng sáng ngày 20/2, Đức dùng tuốc-nơ-vít cậy phá cửa, đột nhập vào 23 phòng làm việc của Chi cục thuế quận Hà Đông, trộm cắp được khoảng 200 triệu tiền mặt, một sợi dây chuyền, 3 nhẫn vàng, một chỉ vàng thần tài. Số tài sản trộm cắp được, Đức dùng để trả nợ.

Được biết, Phạm Văn Đức từng có 3 tiền án cùng về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục làm rõ.