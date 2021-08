Hà Nội: Phát hiện 1.100 van máy thở oxy không rõ nguồn gốc

Dân trí Lực lượng chức năng phát hiện 1.100 van máy thở oxy không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và không được cấp phép lưu hành…

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục QLTT Hà Nội) và các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc phát hiện 1.100 van máy thở oxy không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số van thở oxy thu giữ.

Theo đó, trưa ngày 16/8, tại khu đô thị An Khánh (thôn An Thọ, xã An Khánh, Hoài Đức), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường (Công an huyện Hoài Đức) phối hợp với Đội QLTT số 24 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 12C-062.98 do Nguyễn N.L. (SN 1977, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) điều khiển đang giao hàng sang xe tải BKS 29C-841.08, do lái xe P.D.H. (SN 1983, ở Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển.

Tổ công tác phát hiện 55 thùng hàng, bên trong có 1.100 van thở oxy (thiết bị y tế), trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Toàn bộ số thiết bị y tế này đều không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và không được cấp phép lưu hành, không ghi nguồn gốc xuất xứ trên thân vỏ hộp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 58 thùng hàng tông đơ cắt tóc gắn nhãn mác nước ngoài, trị giá khoảng 348 triệu đồng và 29 bao bóng rổ (mỗi bao 30 quả).

Lái xe Nguyễn N.L. trình bày, anh chở thuê số hàng hóa trên cho một người tên Chấn ở Bắc Ninh về giao tại khu đô thị An Khánh. Xe của L. có giấy lưu hành luồng xanh nhưng là tuyến Lạng Sơn - TPHCM. Vì vậy, công ty đã bố trí xe tải giao nhận hàng hóa tại đường nội bộ khu đất dịch vụ thuộc xã An Khánh.

Công an huyện Hoài Đức và Đội QLTT số 24 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để làm rõ các nội dung liên quan.

Phúc Lâm