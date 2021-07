Hà Nội: Nữ giúp việc "cuỗm" 21 triệu đồng trong tài khoản của chủ nhà

Dân trí Do nợ nần chồng chất, Phương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chủ nhà. Bằng việc lấy trộm thông tin cá nhân, Phương đã đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà và "cuỗm" đi số tiền 21 triệu đồng.

Đối tượng Cao Thị Minh Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 4/7 theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Minh Phương (SN 1987, ở Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, Phương đang làm giúp việc cho một gia đình tại phường Khương Trung từ tháng 3/2021. Do nợ nần nhiều, Phương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chủ nhà để trả nợ...

Đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân của chủ nhà như số tài khoản ngân hàng, số điện thoại đăng ký, số chứng minh nhân dân... và ngày, tháng, năm sinh để tìm cách đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chủ nhà.

Ngày 11/6, nhân lúc chủ nhà đi tập thể dục và để điện thoại di động ở nhà, Phương đã đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà và chuyển số tiền 21 triệu đồng vào tài khoản mà Phương đang nợ tiền.

Đến ngày 13/6, chủ nhà phát hiện bị mất tiền và đến cơ quan công an trình báo.

Biết không thể trốn tránh được, ngày 14/6, Cao Thị Minh Phương đã đến Công an phường Phương Liệt đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trần Thanh