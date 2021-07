Hà Nội: Nghịch tử rút dao đâm bố đẻ vì bị cấm… uống rượu

Dân trí Vay tiền để đưa đứa con trai nghiện ngập và hay uống rượu đi cai nghiện, nhưng chưa kịp thực hiện thì ông Thụy đã bị nghịch tử dùng dao đâm thẳng vào ngực trong một lần ngăn cản con mua rượu.

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Anh Dũng (SN 1967, trú tại xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là bố ruột của bị cáo Dũng, ông Phạm Gia Thụy (SN 1946).

Bị cáo Phạm Anh Dũng tại tòa ngày 15/7.

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, khoảng 19h ngày 1/12/2020, ông Thụy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thành (SN 1951) và Phạm Anh Dũng ăn cơm tối tại nhà. Dũng muốn đi mua rượu về uống nhưng bị bố mẹ ngăn cản.

Lúc này, Dũng cự cãi và chửi bố, đồng thời đập chiếc bát ăn cơm trên mâm. Tuổi già sức yếu, ông Thụy chỉ biết ngăn cản con trai và nói: "Mày không được đập cái gì trong nhà này". Ông Thụy vừa dứt lời thì Dũng lập tức vung tay tát bố vài cái.

Thấy vậy, bà Thành vội chạy sang nhà một công an viên (thuộc Công an xã Quảng Phú Cầu) để cầu cứu. Khi công an viên xuất hiện, Dũng và ông Thụy mới dừng việc cự cãi, xô xát nhau và ngồi vào bàn uống nước.

Chỉ một lát sau, khi công an viên đi về, Dũng lấy phích rót nước uống thì lại bị bố dùng tay gạt ngang khiến chiếc phích rơi vỡ. Hai bố con lại tiếp tục cãi vã.

Phạm Anh Dũng đứng dậy ra hiên nhà lấy con dao nhọn cầm ở tay rồi quay lại chỗ bố đang ngồi, chĩa mũi vào người và gằn giọng với ông Thụy: "Ông có tin là tôi đâm ông không?". Cho rằng Dũng chỉ dám dọa nên ông Thụy ưỡn ngực ra thách thức. Lập tức, Dũng đâm thẳng dao vào ngực bố.

Bị đâm, ông Thụy hô lớn, dùng tay ôm ngực đi ra phía cổng rồi ngã gục. Trong khi đó, Dũng lững thững đi phía sau và vứt con dao ra vườn. Sau đó, bị cáo đi sang nhà hàng xóm nhờ gọi hộ chiếc taxi để chở ông Thụy đến bệnh viện. Hôm sau, Dũng tới cơ quan công an đầu thú.

Về phía ông Thụy, do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Kết luận giám định cho thấy, ông Thụy bị tổn hại 15% sức khỏe.

Bị đưa ra xét xử, Phạm Anh Dũng thừa nhận hành vi dùng dao nhọn đâm vào ngực bố nhưng cho rằng không có ý tước đoạt mạng sống của ông Thụy.

Trình bày tại tòa, ông Thụy cho biết, bị cáo vốn nghiện ngập và hay uống rượu, cứ mỗi lần uống rượu quá chén là Dũng lại cầm dao đe dọa bố. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi vừa vay mượn được 2 triệu đồng để đưa Dũng đi cai nghiện.

Người đàn ông 75 tuổi cho rằng, bị cáo hư hỏng như ngày hôm nay một phần do lỗi của vợ chồng ông vì đã không dạy con nên người. Ông Thụy chỉ mong muốn pháp luật dạy bảo Dũng giúp, chứ không có ý muốn bị cáo phải nặng tội.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi của Phạm Anh Dũng đã cấu thành tội "Giết người". Người bị Dũng xuống tay lại chính là bố đẻ của bị cáo, việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn cũng như ý thức của bị cáo.

Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phạm Anh Dũng 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố, xét xử.

Phúc Lâm